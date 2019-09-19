ماراثون الدراجات المائية يدشن الموسم المحلي لـ «أبوظبي البحري»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تنطلق غداً أولى الفعاليات المحلية لنادي أبوظبي البحري، مع أحداث الجولة الأولى من تحدي ماراثون الإمارات للدراجات المائية الذي سيكون باكورة الموسم المحلي للنادي، وبداية قوية لأحداث وفعاليات قوية قادمة طوال موسم 2019-2020، وينطلق السباق وسط مشاركة مرتقبة لأكثر من 25 دراجة في السباق الذي من المفترض أن يستمر لساعتين على المسار المحدد للمنافسة.

وكان باب التسجيل قد فتح في المشاركة عبر هذه المنافسة قبل أيام، حيث شهدت تفاعلاً كبيراً من المتسابقين ومحترفي الرياضة، خاصة أن الماراثون هو تحضير وإعداد للأبطال من أجل بداية موسم قوي وحافل لبطولة الإمارات للدراجات المائية لاحقاً.وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن اختيار هذا التوقيت من أجل انطلاق الموسم المحلي للنادي جاء بدراسة حالة الطقس والتشاور مع المتسابقين أيضاً، خاصة أن الزمن ملائم جداً لإقامة الفعالية، وقال: «قررنا أن تكون أول فعالية هي ماراثون الدراجات المائية. الأجواء ملائمة ومناسبة من أجل إقامة السباق، ونتوقع مستويات فنية عالية من المشاركين والأبطال».

وكشف الرميثي عن وجود أكثر من 40 فعالية بحرية للنادي البحري خلال الموسم الحالي، معلناً عن وجود مفاجآت وبطولات قادمة سيتم الكشف عنها في وقتها، إضافة إلى تنويع النادي لقاعدة الرياضة البحرية بشكل أكبر في إمارة أبوظبي ومختلف الشواطئ الشهيرة في الإمارة، وقال: «نسير بخطى واثقة في توسعة رقعة البطولات البحرية ونشرها في الإمارة على المستوى المحلي، وستكون هناك أجندة ضخمة سيتم الإعلان عنها قريباً، وتضم العديد من البطولات المحلية والدولية والقارية أيضاً».