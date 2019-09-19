شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القاسمي يكمل تحضيراته لرالي باها الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للسباقات قائد فريق أبوظبي للسباقات أمس، تحضيراته لخوض منافسات رالي باها الأردن 2019 (الجولة السابعة وقبل الأخيرة من «فيا» كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة - باها)، الذي يقام على مدار 3 أيام من 19 - 21 سبتمبر الجاري، في الأردن في محافظة العقبة، ب«التجارب الخاصة» مع ملاحه الفرنسي زافير باتسيري .

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