نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ينشر اللعبة في وادي الحلو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد مسؤول نشر اللعبة بإمارة الشارقة، ويعقوب بركات مسؤول العلاقات العامة، والمدرب إحسان جواد، ومساعد المدرب باسم نجيب، عدداً من الأندية في إمارة الشارقة، بهدف نشر اللعبة في تلك الأندية والمناطق التابعة لها، حيث التقى الوفد مسؤولي الأندية لتبادل الآراء حول أفضل السبل لنشر لعبة الشطرنج وإدخالها ضمن أنشطة الأندية الرياضية والمؤسسات الشبابية والثقافية.

وزار الوفد منطقة وادي الحلو، والتقى صالحة المزروعي مديرة المكتبة الثقافية، ومريم المزروعي نائبة مديرة المكتبة، وسلطان المزروعي، وعائشة المزروعي، وتم الاتفاق على دعم مكتبة وادي الحلو بالأدوات وبالتجهيزات اللازمة للعبة من قبل نادي الشارقة للشطرنج، وكذلك تخصيص مدرب زائر خلال المرحلة الحالية للعمل على بناء قاعدة شطرنجية من أبناء منطقة وادي الحلو والمناطق القريبة منها، وقد تم تنظيم محاضرة شطرنجية للتعريف باللعبة وفوائدها للطفل والناشئة، وذلك بالاتفاق مع مسؤولي المكتبة الثقافية.

يذكر أن اللجنة المكلفة بنشر اللعبة، وبتوجيهات من الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي، قامت بزيارات لعدد من الأندية، وتم إدخال لعبة الشطرنج في بعض مدارس مدينة كلباء القريبة من وادي الحلو، وعلى رأسها نادي اتحاد كلباء، والمدرسة الإنجليزية بكلباء.

وأشاد عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بتجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كلباء، ومسؤولي المكتبة الثقافية بوادي الحلو، بإدخال اللعبة ضمن أنشطة مؤسساتهم الرياضية والثقافية خلال هذا الموسم، والذي يؤكد قناعتهم بأهمية رياضة الشطرنج، لإيجاد جيل من أبناء المنطقة قادر على المنافسة في الرياضات الذهنية والفردية.