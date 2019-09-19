«باركاس نيمار» يتقاضون 10 آلاف إسترليني شهرياً لإسعاده



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يثق النجم البرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان بثلاثة أصدقاء مقربين يطلق عليهم «باركاس» بالبرتغالية وهي مرادف «شركاء»، وهناك مزحة في البرازيل تقول «إذا كنت صديق نيمار فلن تشعر بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد ولا بالبطالة».

ويحصل كل من جيل سيبولا وجوتا أمانسيو وكارلوس هنريكي على راتب شهري بمعدل 10 آلاف إسترليني تقريباً ويطلق عليهم «فريق نيمار» وتجدهم معه في جولاته وصولاته الأوروبية، عمل سيبولا فترة كوكيل أعمال نيمار قبل أن يصبح رئيس مصوريه ويتولى نشاطات مهاجم برشلونة السابق في «السوشيال ميديا»، ومن فضل صديقه الثري أطلق سيبولا ماركة أزياء ومحل وشم وشركة تنظيم مناسبات ولديه الآن نصف مليون متابع على إنستجرام واختارته جوجل لتصوير حملة إعلانية بالبرازيل في السنوات الأخيرة. أمانسيو، أقرب أصدقاء نيمار، فهو مستشاره الشخصي ويعرفه منذ سن ال 13 ولعب معه في سانتوس حتى 2010، أما هنريكي فيرعى مصالح نيمار التجارية، ويعتقد نيمار، الذي تقدر ثروته ب 110 ملايين إسترليني، أنه يدين ل «باركاس» لما وصل إليه، لكن المراقبين يعتقدون أن محيط نيمار يدمر مسيرته المهنية فهو يزين له الجوانب السلبية ويقبح له الإيجابية.

ويعلق إدواردو موسى، مدير التسويق في سانتوس ومستشار نيمار 6 سنوات سابقاً: «لا أستطيع التذمر من تلك التجربة، لكن عندما تكون مستشاراً لنيمار، فهذا يعني أنه لا وجود لحياتك الشخصية وأنا لا أريد دفع هذا الثمن مجدداً. أدرك أن «باركاس» مهمين جداً لنيمار وحاولت جعلهم داعمين لمسيرته أيضاً، واحد منهم مصور والآخر مدير علاقات عامة، لكن والده رفض الفكرة حينها».

ويعلق جوستافو ألميدا، صديق مقرب آخر خارج المجموعة: «يعيش نيمار في قدر ضغط ونحن الأصدقاء مهربه الوحيد، لا نتحدث عن الكرة معه بل عن السفر والحفلات».