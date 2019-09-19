6 من «أصحاب الهمم» يتأهلون إلى «دبي للجولف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل ستة من كبار لاعبي الجولف من الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم للجولف إلى «نهائي دبي»، وهي البطولة الجديدة المكونة من 36 حفرة للاعبي الجولف أصحاب الهمم، والتي ستستمر إلى جانب بطولة جولة موانئ دبي العالمية في نوفمبر، وتقام المنافسات برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي.

وتستمر حملة الجولة الأوروبية من أجل الشمول داخل لعبة الجولف، حيث سيتنافس اللاعبون مرة أخرى في نفس الملعب الذي يلعب فيه محترفو الجولة الأوروبية في حدث سلسلة رولكس الأخير من الموسم.

وسيتم تنظيم «نهائي دبي» يومي 22 و23 نوفمبر في أحد أكبر أحداث الجولة الأوروبية لهذا العام، مع تأهل ستة لاعبين من التصنيف العالمي للاعبي الجولف أصحاب الهمم، مع تأكيد دعوتين للاعبين اثنين لاحقاً لإكمال العدد.

وإلى جانب بطل اسكتلندا المفتوحة الإيرلندي بريندان لولور، سينضم المتأهلون الآخرون ل«نهائي دبي»، وهم: الإنجليزيان جورج جروفز ومايك براون والفرنسي تشارلز هنري كيلين والأمريكي كريس بيجينز والأسترالي جيف نيكولاس.

وقال دانييل فان أوترديك، نائب الرئيس الأول في مجموعة موانئ دبي العالمية للاتصالات المؤسسية: «يتم تجهيز «نهائي دبي» بشكل رائع ويسعدنا أن ننادي لاعبي الجولف أصحاب الهمم في بطولة جولة موانئ دبي وهي ختام الموسم، تهدف موانئ دبي العالمية إلى بناء مستقبل أفضل للجميع، وترتبط المبادرة بعام التسامح وتستند إلى شراكتنا التي دامت عشر سنوات مع الجولة الأوروبية، وهي شراكة تستمر في جذب الآلاف من الشباب من الإمارات إلى لعبة الجولف كل عام».

وقال كيث بيللي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية: «يسعدني أن أرحب باللاعبين الستة الأوائل الذين سيشاركون في «نهائي دبي»، حيث نواصل عملنا جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم للجولف لنقدم للاعبي الجولف أصحاب الهمم الفرصة للعب البطولات التنافسية في أفضل أحداثنا».