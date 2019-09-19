الجنيبي: طموحات كبيرة في الموسم الـ 12 للاحتراف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎أبوظبي:محمد مصطفى



أكد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين أن الموسم الثاني عشر لدوري الخليج العربي في عصر الاحتراف ينطلق اليوم بأهداف وطموحات جديدة لرابطة المحترفين الإماراتية باسمها وهويتها الجديدة.

وأشار الجنيبي إلى أن هذه الهوية الجديدة تتجاوز كونها شعارات جديدة لمسابقات المحترفين، فهي خلاصة عمل دؤوب شارك فيه كل فرد في منظومة الاحتراف، ومجهود تواصل موسماً بعد موسم تحت شعار التطوير والريادة، سعياً نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى في كل المجالات.

وقال: البداية كانت ناجحة بكل المقاييس حيث نفذنا عدداً من المبادرات لأول مرة في مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي أقيمت في استاد آل مكتوم، وشهدت نجاحاً مميزاً اضافة إلى المبادرات الجماهيرية التي راعت احتياجات الجمهور، وشهدت المباراة إقبالاً غير مسبوق على شراء التذاكر إلكترونياً.

وأوضح الجنيبي أن قطار دوري الخليج العربي ينطلق اليوم بطموحات كبيرة في تحقيق النجاح على كافة الأصعدة وقال: تتجه الأنظار الآن نحو دوري الخليج العربي، حيث تتنافس الأندية على مدار سبعة أشهر، رسالتنا للأندية قبل انطلاق البطولة الأكبر محلياً هي أنه لا نجاح لأي من مبادرات الرابطة دون تعاون ومشاركة حقيقية من جميع الأندية،ولكل منا دور مهم يلعبه لتحقيق النجاح باسم الإمارات.

وأرسل رئيس رابطة المحترفين رسالة للجماهير وقال: أنتم عماد نجاح دورينا، والرابطة تعمل ليل نهار لتقديم مسابقة تليق بتطلعاتكم وتسعى دوماً لاتاحة الفرصة لجمهور كل ناد للتعبير عن شغفه وعشقه لناديه مع الحفاظ على سلامة وأمن الجميع، فلنعمل يداً بيد لنصل إلى الصورة المثلى لدورينا التي نتمنى جميعاً رؤيتها.