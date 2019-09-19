«تحدي الثلج» ينطلق غداً بمشاركة واسعة في «سكي دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح غد الجمعة في سكي دبي بمول الإمارات، فعاليات النسخة العاشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) التي ينظمها سكي دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وتشهد هذه النسخة زيادة كبيرة في أعداد المشاركين من الأفراد والفرق رجالاً ونساء من مختلف الأعمار والجنسيات، وفئات المجتمع، من بينهم المتسابقون الإماراتيون من مختلف المستويات البدنية والمهارية، حيث شهدت الفترة الماضية زيادة في أعداد الرياضيين الإماراتيين الممارسين للرياضات الثلجية بمختلف أنواعها؛ كونها تقام في أجواء ثلجية تمنحهم الفرصة لاختبار قدراتهم البدنية وتشكيل الفرق والعمل الجماعي، وتطوير مهاراتهم وقضاء وقت ممتع في الثلج في مكان يعد نقطة جذب سياحية مهمة في دبي.

كما يشارك عدد كبير من فرق المؤسسات الحكومية، من بينها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشرطة دبي، وغيرها من المؤسسات الحريصة على المشاركة في كافة بطولات التحدي التي ينظمها ويدعمها المجلس على مدار العام والتي تتنوع ما بين تحدي الصحراء، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الجبال في بطولة سبارتن.

وتقام البطولة ضمن أربع فئات هي: فئة المحترفين، وفئة المتمرسين، وفئة الشركات والهواة، وسيتم تخصيص جزء من رسوم التسجيل للأعمال الخيرية في إطار المسؤولية المجتمعية لسكي دبي. وتنطلق فعاليات البطولة في الساعة السادسة والنصف صباح الجمعة المقبل، وسيتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة في نهاية السباق.

ويتضمن السباق أكثر من 23 عائقاً جليدياً متنوعاً تم تصميمها بما يجعل المشاركين في البطولة يواجهون مختلف التحديات التي تتطلب مهارة في التعامل مع كل منها، بما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، حيث يتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، وسيتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مملوء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن الزحف فوق الشبكات واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق ركضاً، وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد قوة التنافس فوق الجليد.