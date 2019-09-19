شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الوحشي رئيساً تنفيذياً للاتحاد الآسيوي للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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