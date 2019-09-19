فوز كاسح للمنتخب اليمني على بوتان بعشرة أهداف مقابل واحد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

تمكن المنتخب الوطني للناشئين من تحقيق فوز كبير على منتخب بوتان، بعشرة أهداف مقابل هدف، ضمن افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا للناشئين 2020، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وتفوق المنتخب اليمني نتيجة وأداء، حيث أكمل الشوط الأول متقدماً برباعية مقابل هدف لبوتان، ليواصل المنتخب الوطني تألقه في الشوط الثاني بتسجيل ستة أهداف، لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني بعشرة أهداف مقابل هدف لبوتان.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئين التصفيات في مجموعة تضم منتخبات قطر، بوتان وبنجلاديش.