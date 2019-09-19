باريس يهين الريال وتعادل مثير بين أتلتيكو ويوفنتوس.. أبرز نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

الموجز

في أمسية كروية أوروبية، عادت منافسات البطولة القارية الأصعب على مستوى العالم، حيث بدأت العديد من الأندية في شق طريقها لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت عدداً من الملاعب الأوروبية مساء اليوم الأربعاء عدداً من المواجهات النارية، كان أبرزها باريس سان جيرمان وريال مدريد، أتلتيكيو مدريد ويوفنتوس.

المجموعة الأولى

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوزاً كبيراً على نادي ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق نجم ريال مدريد السابق أنخيل دي ماريا الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء بعد عمل جماعي رائع ليطلق قذيفة في الزاوية القريبة من الحارس كورتوا لتعانق الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج منظقة الجزاء.

وأنهى باريس سان جيرمان تفوقه بالهدف الثالث الذي جاء في الدقيقة 90+1 عن طريق اللاعب توماس مونييه بعد عمل جماعي مبهر من الفريق الفرنسي.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل كل من كلوب بروج وجالاطا سراي التركي بدون أهداف.

وفي المجموعة الثانية، نجح نادي بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق فوزاً سهلاً على فريق سرفينا زافيزدا بثلاثية نظيفة، بينما تعادل أوليمبياكوس اليوناني مع توتنهام الإنجليزي بهدفين لمثلهما.

وفي المجموعة الثالثة، حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً عريضاً خارج ميدانه على شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثية نظيفة، فيما تمكن نادي دينامو زغرب الكرواتي من الفوز على فريق أتلانتا الإيطالي بنتيجة 4 -0.

وفي المجموعة الرابعة، استضاف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب ميتروبوليتانو.

تقدم نادي يوفنتوس في الدقيقة 48 من زمن المباراة عن طريق جناحه الكولومبي خوان كوادرادو، قبل أن يضيف بليس ماتويدي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65.

وبعد خمس دقائق، نجح ستيفان سافيتش في تقليص الفارق لأتلتيكو بعدما تمكن من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 70.

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وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، تمكن هيكتور هيريرا من إحراز هدف التعادل لأتلتيكو.

مباريات أمس

وكانت قد انطلقت منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، إذ شهدت الملاعب الأوروبية عدداً من اللقاءات الهامة والقوية، أبرزها برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني.

في المجموعة الخامسة، حقق نابولي الإيطالي فوزا هاما على ضيفه ليفربول الإنجليزي، بطل النسخة الماضية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإيطاليا، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من جانب الفريقين، وأهدر الفريقان العديد من الفرص السهلة.

وظهر النجم المصري محمد صلاح بشكل جيد، وكان الأخطر والأنشط في صفوف ليفربول، وكاد أن يحرز هدفا في الشوط الثاني عندما استغل خطأ دفاعي من نابولي ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

وجاء هدف نابولي الأول في الدقيقة 80 من ضربة جزاء سددها مارتنيز، ثم سجل لورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 92، مستغلا خطأ فادحا من دفاع الريدز.

وعل الجانب الأخر، اكتسح ريدبول سالزبرج النمساوى، كى آر جينك البلجيكى، 6-2، في إطار منافسات نفس المجموعة.

وبذلك تصدر سالزبرج ترتيب المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، متفوقا على نابولي بفارق الأهداف، يليهما ليفربول ثالثا بدون نقاط، فيما يتذيل المجموعة جينك.

وفي المجموعة السادسة، خرج برشلونة بنقطة من مباراته أمام بوروسيا دورتموند الألماني في حضور الآلاف من جماهيره.

وفي المجموعة ذاتها، اقتنص فريق انتر ميلان الإيطالي نقطة ثمينة أمام فريق سلافيا براج التشيكي. وتقدم سلافيا براج بهدف سجله بيتر أولاينكا في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل نيكولو باريلا لإنتر ميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة السابعة، خسر نادي بنفيكا البرتغالي على أرضه ووسط جماهيره أمام فريق لايبزج الألماني بنتيجة هدف مقابل هدفين، فيما تعادل ليون الفرنسي على أرضه أمام فريق سان بطرسبرج الروسي بهدف لمثله.

وفي المجموعة الثامنة والأخيرة، تلقى تشيلسي خسارة مفاجئة على أرضه امام فالنسيا الإسباني بهدف مقابل لاشئ، بينما تمكن أياكس الهولندي من تحقيق الفوز على فريق ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة.