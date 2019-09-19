ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد 3-0 تألق دي ماريا

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حصد باريس سان جيرمان ثلاث نقاط غالية في أفتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا بعد فوز كبير على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب بارك دي برانس.

تعتلي مواجهة الريال وباريس قمة مباريات اليوم في أمسية الأربعاء من دوري أبطال أوروبا، ورغم الغيابات الكثيرة التي تشهدها المواجهة سواء في صفوف الملكي أو الباريسي، لكن المواجهة تتربع تحظى بأهتمام كبير من جانب عشاق كرة القدم.

تبدأ مواجهة الريال وباريس الساعة 10 م بتوقيت الرياض، وتعرض المباراة على قناة bein sport hd 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف في المجموعة الأولى.

بيغيب عن صفوف بطل الدوري الفرنسي الثلاثي المرعب نيمار، كافاني، مبابي، الأول بداعي الإيقاف، والثنائي الأخر بسبب الأصابة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قوة الفريق الباريسي خلال موقعة اليوم أمام الريال في حديقة الأمراء.