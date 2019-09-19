ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد 3-0 تألق دي ماريا

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حصد باريس سان جيرمان ثلاث نقاط غالية في أفتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا بعد فوز كبير على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب بارك دي برانس.
تعتلي مواجهة الريال وباريس قمة مباريات اليوم في أمسية الأربعاء من دوري أبطال أوروبا، ورغم الغيابات الكثيرة التي تشهدها المواجهة سواء في صفوف الملكي أو الباريسي، لكن المواجهة تتربع تحظى بأهتمام كبير من جانب عشاق كرة القدم.
تبدأ مواجهة الريال وباريس الساعة 10 م بتوقيت الرياض، وتعرض المباراة على قناة bein sport hd 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف في المجموعة الأولى.
بيغيب عن صفوف بطل الدوري الفرنسي الثلاثي المرعب نيمار، كافاني، مبابي، الأول بداعي الإيقاف، والثنائي الأخر بسبب الأصابة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قوة الفريق الباريسي خلال موقعة اليوم أمام الريال في حديقة الأمراء.
- تشكيلة ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، ميليتاو، ميندي، كاسيميرو، كروس، خاميس، هازارد، بنزيما، بيل.
- أما باريس سان جيرمان، يعتمد بشكل كبير على الوافد الجديد من أنتر ميلان ماورو إيكاردي بعد غياب الثلاثي المرعب بخط هجومه.
- دي ماريا يتقدم لأصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 14
- جاريث بيل يسدد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 31تحف بجوار القائم
- دي ماريا يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 33
- الحكم يلغي هدف لبيل في الدقيقة 35 بعد أن لمست الكرة يده.
- باريس يسدل الهدف الثالث عن طريق منير في الدقيقة 90.