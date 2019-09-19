قمة نارية: نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب القمة النارية التي تجمع بين الميرنجي وباريس اليوم الأربعاء في إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، حيث يسعى كلا الفريقين إلى حصد الثلاث نقاط من المنافس لرفع المعنويات بعد الأداء المتواضع الذي ظهرا عليه منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، نعرض ملخص ريال مدريد وباريس.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان

من المقرر أن يبدأ اللقاء المرتقب على ملعب الأمراء في العاشرة مساءا بتوقيت الرياض، التاسعة بتوقيت القاهرة، وستقوم قناة bein sport hd1 بإذاعته بتعليق رؤوف خليف للاستمتاع بالقيمة الفنية الكبيرة للاعبين، وخلال المواجهات التاريخية بينهما بدوري الابطال ألتقيا ثمان مرات، كانت الأفضلية للنادي الملكي في أربع مناسبات مقابل هزيمتين، فيما حسم التعادل النتيجة مرتين، ولن يكون لقاء الليلة سهل مطلقاً على أبناء المدير الفني زيدان نظراً لقوة الفريق الفرنسي على ميدانه ووسط جماهيره الغفيرة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس

وسيغيب عن أصحاب الأرض الكثير من النجوم مثل مبابي ونيمار وكافاني، حيث سيتعين على توماس توخيل المدير الفني للفريق إيجاد حلول هجومية لتحقيق الانتصار.

كشف مدرب الريال عن تشكيلته الأساسية وجاءت كالآتي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: ميندي – ميليتاو – فاران – كارفخال، الوسط: كروس – كاسيميرو – جيمس رودريجيز، ثلاثي الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل.