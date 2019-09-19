ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس ضد اتلتيكو مدريد 2-2 في دوري الأبطال ونقطة لكل فريق

ملخص مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم في دوري ابطال أوروبا، حيث يلتقي كلاً من يوفنتوس واتلتيكو مدريد في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، وستكون جميع الأنظار موجهة نحو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيكون أول ذهاب إلي ملعب واندا، بعد ان ساهم بخروج الفريق من دوري الأبطال بتسجيله هاتريك.

ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع على قناة بي ان سبورت ويعلق عليها المعلق الرياضي خليل البلوشي، وسيكون هناك استوديو تحليلي خاص بتلك المواجهة، يقدمة المقدم التونسي هشام الخلصي وعدد من عملاقة التحليلي.

ويعتمد سيموني في تلك المواجهة على عامل الأرض والجمهور وثنائي الهجوم المميز جواو فيليكس وديغو كوستا، بينما يسعى المدير الفني الإيطالي ساري في أول تجاربه بدوري الأبطال مع يوفنتوس لأثبات أنه جدير بالمنافسة على لقب البطولة هذا العام وعودتها للسيدة العجوز بعد غيابها لأكثر من 23 عام شهد خلالها الفريق الهزيمة في خمس نهائيات.

ملخص مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني.

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خط الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: خضيرة، بيانيتش، ماتويدي.

خط الهجوم: كوادرادو، هيجواين، كريستيانو رونالدو.