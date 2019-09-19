Match أهلي جدة ⏰ الفتح – تابع مباراة الاهلي السعودي فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات...

مباريات الاسبوع الرابع بالدوري Match الاهلي – موعدنا مع مباراة قوية بين الأهلى والفتح – موعد مباراة الاهلي السعودي أمام الفتح فى الأسبوع الرابع من الدورى السعودى للمحترفين 2020 تابع جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة حيث تقام مباراة الأسبوع الرابع فى الدورى السعودى بين فريقي أهلي جدة والفتح، وتقام المباراة على ملعب الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 21 سبتمبر 2019، ويأمل أهلى جدة فى تحقيق الفوز والتقدم، بينما يطمح فريق الفتح فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة، تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين

اعرف موعد مباراة الاهلي السعودي القادمة

السبت 21 سبتمبر 2019 مباراة الأهلي× الفتح الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة

تعادل الأهلي في بداية مشواره في دوري السعودي لهذا الموسم 2019-2020 أمام فريق العدالة (1-1)، وفي الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين،حقق أهلي جدة فوزًا وتقدم على فريق الاتفاق، ثم هزم في الجولة الثالثة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف،

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مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي

الفتح يخوض مباراة القادمة ضد الاهلى في اطار الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين ويطمح الفتح في تحقيق الفوز في الجولات القادمة، فقد تلقى الهزيمة منذ بدء في كأس الأمير محمد بن سلمان في الثلاث جولات السابقة بينه وبين الشباب والنصر، والفيصلي.

موعد لقاء الأهلي والفتح وقنواته الناقلة

موعد⏰ مباراة الاهلي والفتح في رابع لقاء الدوري⚽ تقام مباراة الأهلى والفتح فى الأسبوع الرابع من الدورى السعودى للمحترفين يوم السبت 21/9/2019، وتنطلق المباراة الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة

والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.