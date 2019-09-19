ثلاثية اهداف .. ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان 0-3 حديقة الامراء

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، أذل باريس سان جيرمان ضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في حديقة الأمراء’، في مواجهة شهدت تألق كبير لنجم الريال السابق أنخيل دي ماريا الذي سجل هدفين من اصل ثلاثة اهداف لفريقه.

يبدأ المرينغي مبارياته في دوري الأبطال اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفاً على فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي قمة أوروبية ينتظرها الملايين من عشاق المستديرة بالعالم العربي.

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يعتمد الملكي على الثلاثي المرعب بنزيما وهازارد وبيل في الخط الأمامي، لشن الغارات الهجومية على دفاعات PSG، في الوقت الذي يغيب فيه ثلاثي باريس كافاني ونيمار ومبابي لظروف مختلفة عن مواجهة اليوم.

يغيب عن تشكيلة ريال مدريد اليوم أمام باريس سان جيرمان الثلاثي مودريتش، مارسيلو، راموس، ويعتمد زيدان اليوم على ميندي الوافد الجديد، ومليتانو، وخاميس رودريجيز لتعويض غيابهم.

تشكيلة ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، ميليتاو، ميندي، كاسيميرو، كروس، خاميس، هازارد، بنزيما، بيل.