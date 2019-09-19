نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، يحل النادي الملكي اليوم ضيفاً على باريس سان جيرمان في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء، وسيكون النادي الملكي في مهمة صعبة اليوم خارج الديار أمام واحد من أقوي الفرق الأوروبي في الفترة الحالية، وخاصة أن الريال يعاني من سوء المستوي الفني للفريق، والذي يؤثر بشكل كبير على نتائج المباريات، وتنقل المباراة علي قنوات بي ان سبورت صاحبة حقوق البث والتي تذيعها علي قناتها بي ان سبورت 1 بتعليق المعلق التونسي المشهور رؤوف خليف.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

