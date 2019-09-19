نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، يحل النادي الملكي اليوم ضيفاً على باريس سان جيرمان في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء، وسيكون النادي الملكي في مهمة صعبة اليوم خارج الديار أمام واحد من أقوي الفرق الأوروبي في الفترة الحالية، وخاصة أن الريال يعاني من سوء المستوي الفني للفريق، والذي يؤثر بشكل كبير على نتائج المباريات، وتنقل المباراة علي قنوات بي ان سبورت صاحبة حقوق البث والتي تذيعها علي قناتها بي ان سبورت 1 بتعليق المعلق التونسي المشهور رؤوف خليف.
نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
- الدقائق الأولي من المباراة، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- دي ماريا يسجل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول لتصبح النتيجة 1-0 لباريس.
- دي ماريا يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 33، وتصبح نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان هي تقدم باريس 2-0.
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدفين دون رد.
- ريال مدريد يفرض سيطرته على الدقائق الأولي من الشوط الثاني دون فائدة لتظل النتيجة هي تقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.
- باريس سان جيرمان يعاقب الريال، ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 92 من زمن اللقاء، وينتهي اللقاء بفوز باريس سا جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، ويستمر الريال في سلسلة من النتائج السلبية.