نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دور المجموعات بدوري الأبطال

يفتح ملعب الأمراء أبوابة اليوم لاستضافة واحدة من أقوي المباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي سيجمع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، ومن المقرر أن تنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 في تمام التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسيتم نقل أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان من خلال قنوات بي ان سبورت الراضية المشفرة، وتحديداً عبر قناة BeIN Sport HD1 بتعليق رؤوف خليف.
نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سن جيرمان اليوم
- نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية أحداث المباراة.
- مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- الدقيقة 13: الهدف الأول باريس سان جيرمان عن طريق دي ماريا.
- الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، وتصبح النتيجة2-0.
- نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.
- محاولات جادة من ريال مدريد لتعديل النتيجة خلال الشوط الثاني، وقد وصلنا للدقيقة 60، ومازال الريال متأخر بهدفين.
- الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة عن طريق توماس منير، وينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد.