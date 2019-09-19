نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دور المجموعات بدوري الأبطال

يفتح ملعب الأمراء أبوابة اليوم لاستضافة واحدة من أقوي المباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي سيجمع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، ومن المقرر أن تنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 في تمام التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسيتم نقل أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان من خلال قنوات بي ان سبورت الراضية المشفرة، وتحديداً عبر قناة BeIN Sport HD1 بتعليق رؤوف خليف.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سن جيرمان اليوم