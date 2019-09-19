ثلاثية رائعة: ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دوري الابطال

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، مواجهة من العيار الثقيل بين الريال وباريس ضمن الجولة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا وذلك في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وسيحاول النادي الفرنسي استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار على العملاق الاسباني، تابعوا ملخص ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ويعاني الفريقين من الغيابات المؤثرة للغاية التي تضرب صفوفهم قبل خوض المواجهة، حيث سيفتقد أصحاب الأرض الثلاثي الهجومي الخطير بقيادة نيمار دا سيلفا للإيقاف مع غياب أدينسون كافاني وكيليان مبابي لعدم تعافيهم من الإصابة، بينما يأمل زيدان مدرب الميرنجي في وجود حلول فنية على المستطيل الأخضر نظراً للنجوم الذين لن يكونوا متواجدين ولعل أبرزهم سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وإيسكو وناتشو ومارسيلو.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

يقع الفريقان بالمجموعة الأولى من البطولة القارية مع كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي، ومن المتوقع أن تكون لديهم فرصة سانحة لحجز بطاقتي العبور إلى الدور المقبل بسبب فارق الإمكانيات الكبير ، كما كشفت لجنة الحكام باليويفا عن حكم الساحة الذي سيدير القمة المشوقة وهو الانجليزي أنتوني تايلور

Advertisements

ملخص ريال مدريد وباريس

وصل لاعبي الفريقين إلى ملعب بارك دي برانس لعمل الاحماءات استعدادا لخوض اللقاء الحاسم الذي ينتظره كافة محبي كرة القدم.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية هي: تيبو كورتوا – ميندي – ميليتاو – فاران – كارفخال – توني كروس – كاسيميرو – جيمس رودريجيز – هازارد – غاريث بيل – بنزيما.

التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان هو: حارس المرمى: كيلور نافاس، الدفاع: بيرنات – كيمبيبي – سيلفا – مونييه، خط الوسط: ماركينيوس دي ماريا – فيراتي – غي – سارابيا، وفي الهجوم: إيكاردي.