هزيمة ثقيلة: نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم Real Madrid في دوري أبطال أورويا

نقدم لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، يحل ريال مدريد على ملعب حديقة الأمراء كالضيف الثقيل في أمسية كروية لثاني أيام الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، تلك المباراة التي تجمعه من بطل فرنسا النادي العاصمي باريس سان جيرمان في لقاء بل صراع محتدم على حصد أولى النقاط لاسيما النقاط كاملة والتي يرغب فيها الفريقين لتكون افتتاحية مناسبة.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ويدخل الريال تلك المباراة منتشيا بفوزه الأخير في الليجا على حساب ليفانتي بثلاثية ولديه أمل كبير في مدربه العائد بعد موسم رحل فيه “زين الدين زيدان” والذي يعتبره البعض متخصصا في هذه البطولة الأوروبية التشامبيونز ليج فريال مدريد مع زيدان دائما ما يقدم مبارايات كبيرة في ليالي الأبطال فهل ستكون مباراة الليلة واحدة منهم.

ريال مدريد وباريس

وتعتبر مباراة اليوم واحدة من أكثر المباريات تشهد غيابات وليست لفريق واحد بل للفريقين، أولهما نبدأ بصاحب الأرض فيغيب عن البي اس جي نجم السيليساو نيمار بسبب ايقافه من النسخة الماضية ومعه النجم الفرنسي مبابي ولكن لسبب مختلف وهو الاصابة، في ظل عدم اكتمال شفاء كافاني، بينما يدخل الريال المباراة بدون راموس قائد الفريق وأيضا ناتشو.

نتيجة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وكشق زيدا عن هوية الثلاثي الهجومي بكلمة واحدة BBH وانها لها ايقاع جميل، حيث يكون بنزيما وبيل وبجوارهم هازارد، وهو الثلاثي الذي سيعتمد عليه في أغلب الموسم بشكل أساسي وتطرق للحديث عن هازارد وبنزيما مُطالبا الجميع بالصبر عليهم

التشكيل الرسمي للريال حسب ما ورد إلينا: كورتوا، فيرلاند ميندى ، ميليتاو ، فاران ، كارفخال، كاسيميرو ، تونى كروس ، جيمس رودريجيز، كريم بنزيما ، إيدن هازارد ، جاريث بيل