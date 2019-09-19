هزيمة ثقيلة: نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم Real Madrid في دوري أبطال أورويا

نقدم لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، يحل ريال مدريد على ملعب حديقة الأمراء كالضيف الثقيل في أمسية كروية لثاني أيام الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، تلك المباراة التي تجمعه من بطل فرنسا النادي العاصمي باريس سان جيرمان في لقاء بل صراع محتدم على حصد أولى النقاط لاسيما النقاط كاملة والتي يرغب فيها الفريقين لتكون افتتاحية مناسبة.
ريال مدريد وباريس سان جيرمان
ويدخل الريال تلك المباراة منتشيا بفوزه الأخير في الليجا على حساب ليفانتي بثلاثية ولديه أمل كبير في مدربه العائد بعد موسم رحل فيه “زين الدين زيدان” والذي يعتبره البعض متخصصا في هذه البطولة الأوروبية التشامبيونز ليج فريال مدريد مع زيدان دائما ما يقدم مبارايات كبيرة في ليالي الأبطال فهل ستكون مباراة الليلة واحدة منهم.
ريال مدريد وباريس
وتعتبر مباراة اليوم واحدة من أكثر المباريات تشهد غيابات وليست لفريق واحد بل للفريقين، أولهما نبدأ بصاحب الأرض فيغيب عن البي اس جي نجم السيليساو نيمار بسبب ايقافه من النسخة الماضية ومعه النجم الفرنسي مبابي ولكن لسبب مختلف وهو الاصابة، في ظل عدم اكتمال شفاء كافاني، بينما يدخل الريال المباراة بدون راموس قائد الفريق وأيضا ناتشو.
نتيجة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
وكشق زيدا عن هوية الثلاثي الهجومي بكلمة واحدة BBH وانها لها ايقاع جميل، حيث يكون بنزيما وبيل وبجوارهم هازارد، وهو الثلاثي الذي سيعتمد عليه في أغلب الموسم بشكل أساسي وتطرق للحديث عن هازارد وبنزيما مُطالبا الجميع بالصبر عليهم
التشكيل الرسمي للريال حسب ما ورد إلينا: كورتوا، فيرلاند ميندى ، ميليتاو ، فاران ، كارفخال، كاسيميرو ، تونى كروس ، جيمس رودريجيز، كريم بنزيما ، إيدن هازارد ، جاريث بيل
- بداية أحداث الشوط الأول، الريال ييسعى مبكرا لاحراز الهدف الأول ومباغتة المستضيف
- الدقيقة 10: تعادل سلبي وتنويع اللعب ولكن الاستحواذ بين الفريقين في وسط الملعب في محاولات شحيحة حتى الآن
- الدقيقة 14: الشوط الأول يشهد على توقيع دي ماريا بالهدف الأول الآن للبي اس جي بفرحة كبيرة من الجماهير والريال مُطالب بتغيير اللعب
- الدقيقة 24: ريال مدريد يبدأ في الضغط المبكر من منطقة دفاع النادي الباريس ويستحوذ على الكرة سريعا في محاولة لاستعادة الوضع للتعادل
- الدقيقة 33: دي ماريا يسدد من على حدود منطقة الجزاء كرة صعبة للغاية فيها كثير من القوة والدقة تسكن الزاوية اليسرى لكورتوا والهدف الثاني لباريس الآن
- الدقيقة 35: الخكم يعود للفار عقب تسجيل جاريث بيل لهدف ويكتشف وجود لمسة يد ويلغي الهدف والنتيجة تظل 2-0
- ** نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء باريس يتقدم على الريال بهدفين نظيفين من امضاء اللاعب الأرجنتيني دي ماريا، وبيل يسجل ولكن لم يُحتسب، وندخل للشوط الثاني بعد قليل
- الدقيقة 49: كرة بالاستحواذ لريال مدريد وباريس يحاول الضغط على حامل الكرة لمنع بناء هجمة منظمة ونبدو أننا نسير على نفس منوال الشوط الأول
- الدقيقة 70: تقدم باريس يستمر حتى الآن بنتيجة 2-0 ويبدو أن صدارة المجموعة ستذهب إليها بد نهاية اللقاء برصيد 3 نقاط
- الدقيقة 90+1: توماس منير يسجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان ونهاية اللقاء بفوز باريس على الريال 3-1