شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يواصل برنامجه التأهيلى بالمصرى..وصالح يعود بعد جراحة "الصليبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري برنامجه التأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.

وأدى اللاعب مجموعة من تدريبات التقوية والمرونة وذلك بعد احساسه ببعض الآلام في الركبة خلال الفترة التي سبقت سفر الفريق إلى زنجبار ، وهي التي شخصها الجهاز الطبي على أنها خشونة بالركبة تحتاج لعدد من الجلسات التأهيلية قبل عودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وشهد مران الفريق الأول مساء اليوم ولأول مرة منذ فترة طويلة مشاركة اللاعب محمد صالح قلب دفاع المصري والذي يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

كان اللاعب قد أجرى خلال شهر أبريل الماضي بألمانيا جراحة الرباط الصليبي بعد اصابته خلال إحدى المباريات الودية للفريق.

Advertisements

واستأنف الفريق مساء اليوم على استاد بورسعيد، تدريباته استعداداً لمباراته الافتتاحية ببطولة الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر اقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل.

كان الفريق حصل على راحة سلبية ليوم واحد عقب عودته من زنجبار بعد فوزه على ماليندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخلال مران اليوم الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز ايهاب جلال المدير الفني للفريق بشكل كبير على النواحي البدنية ، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات المتعلقة بزيادة معدلات القوة والسرعة والتحمل .

وحرص الجهاز الفني على عدم رفع الحمل البدني لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة ماليندي كاملةً ، فيما أدى باقي اللاعبين مراناً بدنياً قوياً ، بينما خاض حراس المرمى مراناً تخصصياً شاقاً تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.