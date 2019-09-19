شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: اتحاد الكرة فاوضنى منذ 10 أيام ولم يحدث جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أن مسئولي اتحاد الكرة لم يتحدثه معه او مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ، بشأن توليه تدريب المنتخب الوطني الاول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ايهاب جلال في تصريحات لقناة "اون سبورت" ، مازالت المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي حتي الآن ، مؤكداً أنه يقود تدريبات الفريق بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة حرس الحدود في الأسبوع الأول ببطولة الدوري الممتاز .

وكشف المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن آخر اتصال تلقاه من مسئولي اتحاد الكرة كان منذ 10 أيام ، موضحاً أنه قام بإبلاغ مجلس ادارة النادي البورسعيدي بهذه المكالمة، ولم يحدث أمر جديد منذ وقتها .

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وشدد إيهاب جلال ، علي أنه لن يقوم بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني إلا بموافقة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية .

يذكر أن ، إيهاب جلال بات أقرب المرشحين بقوة لقيادة المنتخب الوطني خلفاً للمكسيكي خافير أجيري .