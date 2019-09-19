شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على منتخب السويس 1/0 فى ثانى وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق نادي الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد مدرب الفريق، فوزا بهدف نظيف على نظيره منتخب السويس، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بمعسكر نادي ابداخلية في مدينة الاسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

وسجل مصطفى عز هدف الداخلية في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، وأعرب ضياء عبد الصمد عن رضاه عن أداء الفريق، مشيرا إلى الحماس الذي بدأ يظهر في أداء اللاعبين والروح الايجابية.

وضم الداخلية عددا من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفى كان أبرزها أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق، ويختتم الداخلية معسكر الإسماعيلية الأحد المقبل حيث يعود الفريق إلى القاهرة لمواصلة تدريباته قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الداخلية لمواجهة بور فؤاد في ختام معسكر الاسماعيلية السبت المقبل، وأكد مدرب الداخلية أن إدارة الفريق وفى مقدمتها اللواء عثمان الدسوقى المشرف على فريق الكرة، لم تتوانى في دعم الداخلية والجهاز الفنى من أجل تسهيل طريق العودة إلى الدورى الممتاز.

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ويواجه الداخلية فريق سيراميكا كليوباترا في أولى مباريات الدوري الذي ينطلق 7 أكتوبر المقبل، حيث تضم مجموعة الداخلية فرق: سيراميكا كليوباترا، الترسانة، منتخب السويس، القناة، النجوم، الزرقا، المريخ، بتروجت، جمهورية شبين، كوكاكولا، و النصر.