شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبيع جزء من تذاكر السوبر والباقى غداً قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، ببيع جزء من تذاكر مواجهة الأهلى، فى السوبر المصرى، المقرر له بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى المباراة التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك إن الجزء تم بيعه اليوم بعضه لجماهير النادى حيث تواجد عدد قليل أمام بوابة جامعة الدول العربية سمح مسئولى الأبيض بدخولهم وقاموا بشراء عددا من التذاكر وجزء للأعضاء على أن يقوم مسئولى قلعة ميت عقبة ببيع الجزء المتبقى غداً الخميس وفقا لذلك المصدر.

يذكر أن الزمالك انتظم في معسكر ببرج العرب اليوم وتضم قائمة الفريق 24 لاعبا لخوض مواجهة الأهلى وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور وإسلام جابر ومصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية، وضم الجهاز الفني أحمد زيزو رغم إيقافه لتجهيزه للقاء الاتحاد في الدوري في ظل ضيق الوقت بين مباراة السوبر ولقاء زعيم الثغر الذى سيقام يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى.