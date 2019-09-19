اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18/9/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوم تأبين المرحوم اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق ورئيس اتحاد السلة الأسبق فى حضور لرموز الرياضة المصرية وأسرة الراحل. الألمانى فيلكس بريش حكما لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقم حكام ألمانى سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقى الأهلى والزمالك.

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