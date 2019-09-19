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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا تكشف فيه الحقائق فى أزمة إيقاف الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، لمصر لمدة عامين بسبب ثبوت المنشطات فى عينات لبعض لاعبى المنتخب.

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