شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يحتفل بزفاف توأمه بعد استمراره فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر النادى الأهلى بزفاف توأمه حسن السيد والذي أقيم في مسقط رأسه بالمنيا ويستمر مارسيلو في صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد بعد فشل مفاوضات رحيله للأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي.

وحصل حسين السيد على إذن بالغياب عن مران الأهلي للوقوف بجوار شقيقه في يوم زفافه، قبل ان يعود مجددا للانتظام في تدرببات فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة للمقبل والتي تأتي علي كأس السوبر المحلي.

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كان حسين السيد رفض أكثر من عرض للرحيل عن الأهلى أبرزها من النادى الإسماعيلى، وفضل البقاء فى صفوف الأحمر وتم قيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد أمس الثلاثاء.

وأكمل اليوم، حسين السيد، عامه الثامن والعشرين، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 18 سبتمبر 1991 بمدينة الفكرية التابعة لمركز أبو قرقاص فى المنيا.

وحصل حسين السيد مع الأهلى على بطولة الدورى أربعة مرات، ثم خاض تجربة احترافية مع الاتفاق السعودى لمدة موسم ونصف، وعاد للمارد الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتلقى عرضاً من الإسماعيلى، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.