شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقود مران المصرى الأول استعدادا لحرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على استاد بورسعيد، تدريباته استعداداً لمباراته الافتتاحية ببطولة الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر اقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل.

كان الفريق حصل على راحة سلبية ليوم واحد عقب عودته من زنجبار بعد فوزه على ماليندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخلال مران اليوم الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز ايهاب جلال المدير الفني للفريق بشكل كبير على النواحي البدنية ، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات المتعلقة بزيادة معدلات القوة والسرعة والتحمل .

وحرص الجهاز الفني على عدم رفع الحمل البدني لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة ماليندي كاملةً ، فيما أدى باقي اللاعبين مراناً بدنياً قوياً ، بينما خاض حراس المرمى مراناً تخصصياً شاقاً تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.

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وشهد المران أيضا مشاركة الوافد الجديد على الفريق اللاعب أحمد عادل “ميسي” والذي قام بالتوقيع على عقده الجديد مع القلعة الخضراء لثلاثة مواسم مقبلة .

وحظِي اللاعب باستقبال طيب للغاية من زملاءه اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال والذي حرص قبيل المران على الاجتماع باللاعب ، حيث طالبه ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اتحاد الكرة استقر على تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، وسيتم الاعلان بشكل رسمى غدا.