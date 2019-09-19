عماد النحاس: ننتظر تحقيق الصفقات الجديدة طفرة.. وتقييم فايلر من الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، استعدادهم لمنافسات الموسم المقبل من بطولة الدوري.

النحاس أضاف في لقاء أُجري معه بفضائية تايم سبورتس اليوم الأربعاء :"أدينا فترة إعداد جيدة جدًا وكذلك أصبح لدينا تدعيمات جيدة جدًا وننتظر ظهورهم المثالي في البطولة ولكن بعضهم سيتأخر لوصولهم للفريق متأخرين ونتمنى أن يحققوا نقلة مع القوام الأساسي".

المدير الفني للمقاولون أوضح أنهم في الموسم الماضي قدموا مستويات جيدة استطاعت الصعود بهم من المراكز الأخيرة في الدوري للمربع الذهبي قبل الاستقرار في المركز الخامس.

وتطرق النحاس في حديثه لما يُثار حول كوّن فايلر، المدير الفني للأهلي لا يمتلك سيرة ذاتيه جيدة؛ حيث قال:"الحكم على المدرب يكون من الملعب".