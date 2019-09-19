"دونجا" و "يسري" يجددان تعاقدهما مع صالات المنيا لمدة 3 سنوات

أعلن ياسر مصطفى مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، عن تجديد تعاقد اللاعبين علاء دونجا ، وكريم يسري لاعبي الفريق ومنتخب مصر، لمدة 3 سنوات لكل

منهما.

وأوضح مدير الكرة ، أن اللاعبان من العناصر القوية والهامة مع الفريق، ودائما ما يصنعان الفارق، وظهر ذلك من

خلال مشاركتهم خلال الموسم الماضي، بالإضافة لانضمامهما لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطولة افريقيا خلال الفترة الماضية، وجاء تعاقد اللاعبان ، بحضور هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط، ورضا أحمد ، إداري الفريق.