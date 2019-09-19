أبو رجيلة يعتذر لعدم حضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

اعتذر محمود أبو رجيلة شيخ مدربي الزمالك، عن عدم حضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بعد غد الجمعة في برج العرب. الأهلي والزمالك بعد غد الجمعة في برج العرب. ووجه اتحاد الكرة دعوة لأبو رجيلة لحضور السوبر وتكريمه على هامش لمباراة الا انه اعتذر عن عدم الحضور لمشقة السفر.

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