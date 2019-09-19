مانشستر سيتي يتغلب على شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

حقق فريق مانشستر سيتي الانجليزي الفوز على مضيفه شاختار الاكراني، بثلاثية دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أوبلاسني سبورتكومبليكس

ميتاليست ضمن الجولة الاول لحساب دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا

سجل اهداف اللقاء رياض محرز وجوندوجان

وجبريل خيسيوس في الدقائق 24،38،76.

وبهذه النتجية يحصد مانشستر سيتي علي النقطة الثالث يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه الثالث بينما يتجمد رصيد شاختار يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة.