اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يتغلب على شاختار بثلاثية في دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق مانشستر سيتي الانجليزي الفوز على  مضيفه شاختار الاكراني، بثلاثية دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أوبلاسني سبورتكومبليكس

ميتاليست ضمن الجولة الاول لحساب دور المجموعات لمسابقة .

سجل اهداف اللقاء رياض محرز وجوندوجان

وجبريل خيسيوس في الدقائق 24،38،76.

وبهذه النتجية يحصد مانشستر سيتي علي النقطة الثالث يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه الثالث بينما يتجمد رصيد  شاختار يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتغلب على شاختار بثلاثية في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا