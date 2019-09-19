حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره ريد ستار بلجراد بثلاثية دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعبأليانز أرينا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
سجل أهداف اللقاء كينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي وتومس مولر في الدقائق 34، 91، 80.
وبهذه النتجية يحصد نادي بايرن ميونيخ الثلاث نقاط ويحتل بها صدارة المجموعه الثانية بينما يتزيل ترتيب المجموعة ريد ستار بلجراد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بايرن ميونيخ يفوز على ريد ستار في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.