شاهد.. بايرن ميونيخ يفوز على ريد ستار في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره ريد ستار بلجراد بثلاثية دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب

أليانز أرينا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا

سجل أهداف اللقاء كينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي وتومس مولر في الدقائق 34، 91، 80.

وبهذه النتجية يحصد نادي بايرن ميونيخ الثلاث نقاط ويحتل بها صدارة المجموعه الثانية بينما يتزيل ترتيب المجموعة ريد ستار بلجراد.