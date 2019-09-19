عماد النحاس عن رحيل أحمد علي: المقاولون لا يقف على أي لاعب

علق عماد النحاس المدير الفني لفريق المقوالون العرب، حول انتقال احمد علي مهاجم المقاولون لنادي بيراميدز، بعد فسخ عقده مع النادي، مؤكدًا أن النادي لا يقف على أي لاعب، وأن النادي لديه لاعبون

قادرون على التعويض.

وأضاف النحاس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي، لتقديم الصفقات الجديدة: "لا نقف على أي لاعب، احمد علي قيمة كبيرة، وهداف

الدوري في الموسم الماضي، لدينا في مركزه لاعبين يستطعون تعويض، مثل محمد طلعت ، الجزيري والمهاجم النيجيري ايبونج، و محمد سالم".

وتابع: "احمد علي كان لديه شرط جزائي، وقام بفسخ عقده

من اجل الرحيل وهى حرية اللاعب، حيث يبحث كل لاعب عن مصلحته، والأنسب له".