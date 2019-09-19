شاهد.. أتلتيكو مدريد يقتنص تعادلا قاتلا من يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

اقتنص فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تعادلا قاتلا أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات

سجل هدفي يوفنتوس كلا من: خوان كوادرادو في الدقيقة 48، وبلاز ماتويدي في الدقيقة 65.

بينما سجل هدفي أتلتيكو مدريد كلا من: ستيفان سافيتش في

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الدقيقة 70، ثم أضاف هكتور هيريرا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة من المباراة.

وفي نفس المجموعة الرابعة، تغلب فريق لوكوموتيف موسكو الروسي على نظيره باير ليفركوزن الألماني، بهدفين مقابل هدف، ليقتنص الفريق الروسي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.