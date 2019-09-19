شاهد.. باريس سان جيرمان يسقط ريال مدريد بثلاثية مذلة في دوري ابطال اوروبا

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً كاسحاً بثلاثة اهداف مقابل لا شئ علي ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الاولي لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا .

الشوط الاول

فرض فريق العاصمة الفرنسية سيطرته منذ الدقائق الأولي للقاء حتي نجح في ترجمة تفوقه في الدقيقة 17 عن طريق الدولي الأرجنتيني انخيل ديماريا الذي سجل أول أهداف البي اس جي من تسديدة قوية

من داخل منطقة الجزاء.

وواصل باريس سان جيرمان تفوقه علي ضيفه الريال الذي حاول عن طريقه جاريث بيل أفضل لاعبيه في اللقاء إدراك التعادل إلا أن ديماريا نجح في تعزيز تقدم فريقه من تسديده قوية مرة أخري من خارج منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

واصل باريس سان جيرمان سيطرته علي ملعب اللقاء علي الرغم من تحسن اداء لاعبي ريال مدريد نسبيا خاصة علي المستوي

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الدفاعي، واهدر نجوم باريس سان جيرمان عدداً كبيراً من الفرص السهلة امام مرمي كورتوا .

وعلي الرغم من نجاح البلجيكي مونييه في تسجيل الهدف الثالث للبي اس جي في الدقيقة بعد تمريرة متقنة للاسباني خوان برنات ، الا ان لاعبوا فريق العاصمة الفرنسية اهدروا فرصة للفوز بفارق كبير من الاهداف .

بهذه النتيجة يحصد باريس سان جيرمان اول ثلاثة نقاط له ليتصدر مجموعته علي حساب جالاطا سراي وكلوب بروج في المكزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل الميرنجي ترتيب المجموعة بلا نقاط .

شاهد الاهداف ..