فيديو .. هيريرا يتعادل لاتليتكو مدريد امام يوفنتوس بدوري ابطال اوروبا

ادرك فريق اتليتكو مدريد الاسباني التعادل امام يوفنتوس الايطالي بعد تسجيل ثاني اهدافه في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الاولي لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا . علي ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الاولي لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا . ونجح الدولي المكسيكي هيريرا في تسجيل الهدف الثاني لاتليتكومدريد بضربة رأسية رائعة علي يسار الحارس تشيزني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء .

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