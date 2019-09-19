"مجلس أسوان" يرفض إذاعة مباراة المقاصة الأحد المقبل فضائيًا

رفض مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان، بث مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي تبدأ بمباراته أمام فريق مصر المقاصة فضائياً والمقرر لها في الثالثة عصر يوم الأحد القادم بالأسبوع الأول من الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 باستاد أسوان، وذلك لعدم الاتفاق مع الشركة المصرية لخدمة إعلانات الأقاليم "بريزينتيشن سبورت".

وبحسب خطاب رسمي صادر من مجلس إدارة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام جاء فيه" نحيطكم علما بأننا لم نتوصل لاتفاق نهائي ومحدد مع الشركة المصرية لخدمة إعلانات الأقاليم "بريزينتيشن سبورت" فيما يخص حقوق بث مبارياتنا خلال الموسم الجديد 2019/2020 ، لذا نخطركم بموافقتنا على البث الأرضي على قناتي النيل للرياضة

والثانية فقط للحفاظ على حقوق المشاهد المصري في أحقية البث الأرضي، وعدم منح إشارة البث لأى من القنوات الفضائية الناقلة للدوري المصري الممتاز بداية من مباراة أسوان ومصر المقاصة بالأسبوع الأول لحين الوصول لاتفاق مع الشركة الراعية.

وأضاف الخطاب" لن نسمح بدخول سيارات الإذاعة الخارجية والكاميرات الناقلة بإستاد أسوان في حالة وجود أية محاولات لنقل مباراة أسوان والمقاصة فضائياً، ونشكر لكم المساهمة معنا في الحفاظ على حقوق نادينا".