الإسماعيلي يستعد للموسم الجديد دون إصابات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لخوض منافسات الموسم الجديد في الدوري الممتاز والبطولة العربية. وحرص الجهاز الطبى للدراويش، بقيادة أكرم عبد العزيز علي اطمئنان الجمهور، واستطاع الجهاز تجهيز اللاعبين الجدد، بجانب محمد الصادق ومحمد مجدى ومحمود عبدالعاطي دونجا ونادر رمضان ليصبح الفريق مكتمل العدد قبل بداية الموسم الجديد. أكرم عبد العزيز علي اطمئنان الجمهور، واستطاع الجهاز تجهيز اللاعبين الجدد، بجانب محمد الصادق ومحمد مجدى ومحمود عبدالعاطي دونجا ونادر رمضان ليصبح الفريق مكتمل العدد قبل بداية الموسم الجديد. ويضم الجهاز الطبي للإسماعيلي أكرم عبدالعزيز وناصر هريدى وأيمن عوضلة وإسلام محسن.

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