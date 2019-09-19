أتلتيكو مدريد يُحبط يوفنتوس بتعادل مثير في الوقت القاتل

خطف أتلتيكو مدريد تعادلاً قاتلاً من أمام يوفنتوس، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب واندا ميتروبوليتانو، في منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز خوان كوادرادو وبلايز ماتويدي أهداف يوفنتوس في الدقائق 48 و65، ونجح الروخيبلانكوس في العودة وتسجيل هدفين عن طريق ستيفان سافيتش وهيكتور هيريرا بالدقائق 70 و90.

وحصد كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس على نقطة وحيدة في المجموعة الرابعة، يحتلان بهما المركز الثانني والثالث خلف لوكوموتيف الروسي، الذي فاز على باير ليفركوزن.

نفذ جواو فيليكس هجمة مرتدة سريعة بالدقيقة العاشرة من بداية المباراة، وتوغل لمنطقة الجزاء ليسدد تصويبة أرضية، تمكن تشيزني من إبعادها بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وعاد فيليكس بمحاولة جديدة بالدقيقة 13، بعد عرضية من تريبير قابلها البرتغالي برأسية في المرمى، أمسك بها تشيزني.

وحاول أتلتيكو مدريد الاستفادة من الركلات الحرة، ومن ركلة ركنية بالدقيقة 18، ضرب المدافع خيمينيز الكرة برأسية في وسط المرمى تصدى لها حارس اليوفي.

الدقيقة 22 شهدت أولى محاولات يوفنتوس على المرمى، بعدما سدد البرتغالي رونالدو تصويبة من مسافة بعيدة تصدى لها أوبلاك.

وفي الدقيقة 35، سدد ميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، تصويبة من مسافة بعيدة، لتمر تصويبته بسلام فوق العارضة.

وسدد الدون كرة رأسية بالدقيقة 40، بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كوادرادو، سددها رونالدو برأسية في المكان الذي يتمركز فيه الحارس أوبلاك.

وتمكن خوان كوادرادو من تسجيل أولى أهداف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني، بالدقيقة 48، بعد مرتدة سريعة وصلت إلى هيجواين بالجهة اليسرى، وبدوره مررها إلى أقصى اليمين، لتجد كوادرادو الذي راوغ وسدد قذيفة في الشباك.

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واقترب أتلتيكو مدريد من إحراز هدف التعادل، بعد لعبة جماعية مميزة في الجانب الأيمن انتهت بتمريرة عرضية أرضية إلى القادم من الخلف خيمينيز، الذي سدد بقوة فوق العارضة، في أخطر فرص اللقاء، بالدقيقة 59.

وضاعف ماتويدي النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 65، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها رونالدو، الذي مرر إلى أليكس ساندرو في الجهة اليسرى، وبدوره مرر عرضية على رأس ماتويدي ليسكن الأخير الكرة بالشباك وسط غياب الدفاع الإسباني.

وقلص أتلتيكو النتيجة في الدقيقة 70، بعد ركة حرة ثابتة نُفذت داخل منطقة الجزاء، سددها خيمينيز برأسية في المرمى لتجد سافيتش الذي أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 73، أنقذ أوبلامك مرماه من فرصة محققة بعد تصويبة قوية من هيجواين، لترتد إلى ماتويدي على حدود المنطقة ويسدد الكرة ويبعدها الظهير الأيمن تريبير ببراعة عن مرماه.

ومر فيتولو من أكثر من لاعب بالدقيقة 81، ليسدد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن تشيزني نجح في إبعادها إلى ركنية بأطراف أصابعه.

واحتج لاعبوا أتلتيكو مدريد على حكم اللقاء، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء بالدقيقة 82، بعدما لمست الكرة يد بونوتشي داخل المنطقة، إلا أن الحكم قرر استكمال اللعب، ومنح دييجو كوستا البطاقة الصفراء.

وشهدت الدقيقة 87، مشاركة آرون رامزي، لاعب وسط يوفنتوس، لأول مرة بقميص السيدة العجوز منذ انضمامه للفريق هذا الصيف.

وبالدقيقة 90، تمكن هيكتور هيريرا من معادلة النتيجة لأتلتيكو مدريد، بعدما استغل عرضية من ركلة ركنية، نجح في تحويلها برأسية في الشباك، ليمنح فريقه التعادل بالوقت القاتل.

وكاد رونالدو أن يعاقب أتلتيكو مدريد، بعدما مر من أكثر من لاعب وسدد بالقدم اليمنى تصويبة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لأوبلاك.

المصدر/ كوورة