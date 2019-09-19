رياضة | جوارديولا يكشف عن سر صعوبة مباراة شاختار رغم الفوز الكبير

وسجل الجزائري رياض محرز هدف مانشستر سيتي الأول في المباراة، وعزز الألماني جوندوجان النتيجة بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، واحرز جابريل جيسوس هدف السيتي الثالث والاخير في الشوط الثاني من المباراة.

وحقق في إطار منافسات تلك المجموعة أيضا فريق دينامو زغرب فوزا كبيرا على فريق اتالانتا الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وتصدر دينامو زغرب هذة المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتي، ولكن فارق الأهداف لصالحه بزيادة هدف عن الفريق الإنجليزي.

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد فريق توتنهام وصيف البطولة في الموسم الماضي من دور الربع نهائي.

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