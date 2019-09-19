رياضة | عاجل- أول تعليق من زيدان بعد خسارة ريال مدريد المهينة أمام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- أول تعليق من زيدان بعد خسارة ريال مدريد المهينة أمام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على خسارة فريقه الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

وقال زيدان عقب نهاية المباراة :" لقد افتقدنا إلى الكثير من الكثافة، عندما تفتقر إلى ذلك، فسيكون الأمر معقد للغاية".

وأضاف :" لقد سجلنا هدفين، لكن تم إلغائهما. يجب ألا نفكر فيما مضى، لقد كانت مباراة سيئة".

وتابع :" لم نكن على قدم المساواة مع الخصم الذي لعب مباراة جيدة للغاية".

وواصل :" يجب أن نفكر في المباراة القادمة الآن، الموسم قد بدأ الآن، هذا كل شي".

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وزاد :"ما يقلقني الليلة هو كثافة فريقي المفقوده في هذه المرحلة من المسابقة. لم ندخل أبدًا في المباراة".

وأتم :"لقد تفوق باريس سان جيرمان في كل شيء. في المباراة كلها ، في خط الوسط. هذا امر مُزعج في هذه المرحلة من المنافسة".