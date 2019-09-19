رياضة | ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعه الرابعه لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى تضم يوفنتوس الإيطالى وأتليتكو مدريد الإسبانى ولوكوموتيف موسكو الروسي وبايرن ليفركوزن الألمانى.

نتائج المجموعه الرابعة بدوري أبطال أوروبا

تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الروخى بلانكوس واندا ميتروبوليتانو بهدفين لكل فريق فى لاء مثير تقدم فيه الفريق الإيطالي بهدفين سجلهم كوادرادو في الدقيقة 48 وأضاف ماتويدي الهدف الثانى فى الدقيقة 65 من زمن اللقاء ثم قلص اللاعب ستيفان سافيتش فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء وفى الدقيقة الأخيرة سجل اللاعب هكتور هيرارا هدف التعادل.

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بينما فى المباراة الأخرى إستطاع لوكوموتيف موسكو الفوز بهدفين مقتبل هدف على بايرن ليفركوزن فى اللقاء الذى أقيم على ملعب باي ارينا بألمانيا، وتقدم كريشوياك للفريق الروسي في الدقيقة 16 ثم تعادل ليفركوزن بهدف عن طريق هويدس فى الدقيقة 25 ثم تقدم الفريق الروسي بالهدف الثانى هدف الفوز فى الدقيقة 37 عن طريق ديميتري بارينوف.

ترتيب مجموعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

إحتل فريق لوكوموتيف موسكو الروسي صدارة المجموعه برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بايرن ليفركوزن بينما جاء ثانياً فريق يوفنتوس برصيد نقطة بعد التعادل مع أتليتكو مدريد الذى جاء ثالثاً بنقطة أيضاً وحل فى المركز الرابع فريق بايرن ليفركوزن.