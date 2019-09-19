رياضة | ملخص نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. سقوط ريال مدريد وتفوق يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. سقوط ريال مدريد وتفوق يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات اليوم في منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بالعديد من النتائج المفاجأة، بدأها توتنهام هوتسبير الإنجليزي بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي خارج قواعده أمام أولمبياكوس اليوناني بهدفين لمثلهما، وكذلك تفوق يوفنتوس المحترف ضمن صفوفه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج قواعده على أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعرض لكم الخليج 365 الرياضي، ملخص نتائج مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت كالتالي:

أوليمبياكوس اليوناني x توتنهام الإنجليزي، سقط الفريق الاول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني.

كلوب بروج البلجيكي x جالطاسراي التركي، وسيطر التعادل السلبي على أجواء أحداث مباراة كلوب بروج مع ضيفه التركي.

دينامو زغرب الكرواتي x أتالانتا الإيطالي، وفي مفاجأة من العيار الثقيل فاجئ الفريق الكرواتي منافسه الإيطكالي بالفوز بنتيجة قاسية على أتالانتا بأربعة أهداف دون رد.

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باير ليفركوزن الألماني x لوكوموتيف موسكو الروسي، وفاجئ الفريق الروسي أيضًا أصحاب الأرض بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، ليعاني الفريق الألماني على أرضه ووسط جمهوره.

بايرن ميونيخ الألماني x سرفينا زافيزدا الصربي، وتمكن بايرن ميونيخ من تحقيق الفوز بسهولة بنتيجة 3/0 على حساب ضيفه الصربي، لتكون إنطلاقة ممتازة للنادي البافاري.

باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال مدريد الإسباني، وخيب ريال مدريد آمال جماهيره بعد سقوطه المخيب أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، بثنائية للاعبهم السابق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وهدف لتوماس مونييه، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الإمراء مساء اليوم، في افتتاح مبارياتهما بالبطولة الأوروبية.

شاختار دونيتسك الأوكراني x مانشستر سيتي الإنجليزي، وباغتت كتيبة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي مضيفها شالختار دونيتسك الأوكراني، بثلاثة أهداف نظيفة، لتمثل أفضل انطلاقة للنادي الإنجليزي.



أتلتيكو مدريد الإسباني x يوفنتوس الإيطالي، ورغم تقدم يوفنتوس بهدفين دون رد إلا أن الروخيبلانكوس نجح في قلب النتيجة على رفقاء رونالدو، من خلال إدراك التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساءًا على ملعب ميتروبوليتانو.