رياضة | أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 3 × 0 ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 3 × 0 ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي ريال مدريد من نظيره باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا على ملعب حديقة الأمراء بثلاثية نظيفة.

سجل أنجيل دي ماريا هدفين أمام أصحاب العمل السابقين ريال مدريد بينما بدأ فريق باريس سان جيرمان حملته في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا بفوز مريح.

أضاف هدف توماس منير في الوقت المحتسب بدل الضائع المزيد من الإحراج للعمالقة الإسبان - وزاد من الضغط على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الذي تقل نسبة فوزه عن 50٪ منذ عودته إلى النادي قرب نهاية الموسم الماضي.