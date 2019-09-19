رياضة | أول تعليق من كاسيميرو بعد سقوط ريال مدريد الكارثي أمام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كاسيميرو بعد سقوط ريال مدريد الكارثي أمام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد عن خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال كاسيميرو عقب المباراة :"‫علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على خسارة فريقه القاسية أمام باريس سان جيرمان في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.‬

‫وقال زيدان عقب نهاية المباراة :"‬ نعلم أننا كنا نواجه فريق صعب على ملعبه وليس هناك أعذار لتلك الخساره ، مازال أمامنا الكثير".

وأضاف :"هم لم يفوزوا علينا من ناحية الكثافه لكن عندما تكون النتيجة 3-0 كل شيء يظهر أكثر".

وتابع :"نحن لم نلعب بشكل جيد ، وهنا إذا لم تلعب جيدًا تكون الأمور صعبة".

وخسر ريال مدريد أمام مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مشواره بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يضرب ريال مدريد بالثلاثة



خسر نادي ريال مدريد من نظيره باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا على مكلعب حديقة الأمراء بثلاثية نظيفة.

سجل أنجيل دي ماريا هدفين أمام أصحاب العمل السابقين ريال مدريد بينما بدأ فريق باريس سان جيرمان حملته في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا بفوز مريح.

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أضاف هدف توماس منير في الوقت المحتسب بدل الضائع المزيد من الإحراج للعمالقة الإسبان - وزاد من الضغط على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الذي تقل نسبة فوزه عن 50٪ منذ عودته إلى النادي قرب نهاية الموسم الماضي.

أظهر إيدن هازارد ، الذي بدأ بدايته الأولى للضيوف، بعض اللمسات اللطيفة ولكنه كافح للتأثير على الإجراءات ، حيث سرق اللاعب حقيقي من ريال مدريد .

احتفالًا بعيده المائة في المسابقة ، افتتح دي ماريا التسجيل بتسديدة من مسافة قريبة تسللت داخل مركز ثيبوت كورتوا القريب من تمريرة خوان بيرنات.

على الرغم من أن حارس المرمى البلجيكي كورتوا بدا أنه تم استغرابه للهدف الافتتاحي ، لم يستطع فعل أي شيء لمنع الهدف الثاني.

إن العمل الجيد الذي قام به إدريسا جوي على الجانب الأيمن يخلق فتحة لديريا ، ووجد الجناح الأرجنتيني الأرجنتيني الركن السفلي الأيمن بشكل رائع بفضل جهد الشباك من 20 ياردة.

ارتفعت الآمال في مواجهة ريال مدريد لفترة وجيزة عندما سدد اللاعب جاريث بيل الكرة بشكل رائع على حارس المرمى كيلور نافاس من حافة منطقة الجزاء.

ومع ذلك ، تم استبعاد هدفه لكرة اليد من قبل الحكم أنتوني تايلور بعد أن تم مراجعته من قبل مسؤولي الحكم (VAR) مساعد الفيديو ، كما كان جهد كريم بنزيمة التسلل في وقت متأخر من الفترة الثانية.

من المؤكد أن فريق باريس سان جيرمان ، الذي كان بدون كامل قوته الضاربة الأولى من نيمار ، وإيدنسون كافاني وكايليان مبابي ، أوقف ثلاث هزائم متتالية ضد النادي الإسباني.