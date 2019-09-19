رياضة | أول تعليق من كاسيميرو بعد هزيمة ريال مدريد بثلاثية أمام باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كاسيميرو بعد هزيمة ريال مدريد بثلاثية أمام باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه لم نلعب بشكل جيد، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، وهناك -على ملعب حديقة الأمراء- إذا لم يلعب فريقه جيدًا فستكون الأمور صعبة.

وقال كاسيميرو، خلال تصريحات صحفية عقب خسارة الريال 3-0 أمام بي إس جي: "نحن نعرف اننا في وقت علينا تغيير فيه كل شيء".

وأضاف: "هم لم يفوزوا علينا من ناحية الكثافه لكن عندما تكون النتيجة 3-0 كل شيء يظهر أكثر".

وواصل: "نعلم اننا كنا نواجه فريق صعب على ملعبه وليس هناك اعذار لتلك الخساره ، مازال امامنا الكثير".

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وتابع: "كان لدينا فرص اليوم وسجلنا هدفين لكن تم إلغائهم ، لكن في الليله ليس هناك اعذار ، لم نلعب بشكل جيد".

وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على ريال مدريد، بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات دوري ابطال اوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وجاءت أهداف البي إس جي عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقتين 14 و33 وتوماس مونييه في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وقد ألغي هدف لجاريث بيل بداعي لمس الكرة قبل تسديدها، كما ألغى هدف لكريم بنزيما بداعي التسلل.