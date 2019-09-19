رياضة | أتليتكو مدريد يخطف تعادلا مثيرا أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

وبدأ الروخي بلانكوس المباراة بتشكيل مكون من :-

وسجل كوادرادو هدف يوفنتوس الاول مع بداية الشوط الثاني، وعزز ماتويدي النتيجة في الدقيقة 65 من المباراة، وقلص سافيتش النتيجة بالهدف الأول لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل هيكتور هيريرا في الدقيقة 91 من اللقاء.

وفي إطار تلك المجموعة نجح فريق لوكوموتيف موسكو في تحقيق الفوز على فريق بايرن ليفركوزن خارج ملعبه بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيطر فريق أتليتكو مدريد على معظم احداث المباراة خاصة في الشوط الثاني بعد التأخر في النتيجة.