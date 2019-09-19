رياضة | أتليتكو مدريد يخطف تعادلا مثيرا أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يخطف تعادلا مثيرا أمام يوفنتوس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق أتليتكو مدريد في خطف التعادل امام فريق يوفنتوس حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وسجل كوادرادو هدف يوفنتوس الاول مع بداية الشوط الثاني، وعزز ماتويدي النتيجة في الدقيقة 65 من المباراة، وقلص سافيتش النتيجة بالهدف الأول لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل هيكتور هيريرا في الدقيقة 91 من اللقاء.
وبدأ الروخي بلانكوس المباراة بتشكيل مكون من :-
اوبلاك - خيمينيز - تريبير - سافيتش - لودي - كوكي - توماس بارتي - ساؤول نيجويز - ليمار - جواو فيليكس - دييجو كوستا.
فيما دخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : تشيزيني.
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خط الدفاع : دانيلو - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - ساندرو.
خط الوسط : بيانيتش - ماتويدي - سامي خضيرة - كوادرادو.
خط الهجوم : هيجواين - رونالدو.
وسجل كوادرادو هدف يوفنتوس الاول مع بداية الشوط الثاني، وعزز ماتويدي النتيجة في الدقيقة 65 من المباراة، وقلص سافيتش النتيجة بالهدف الأول لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل هيكتور هيريرا في الدقيقة 91 من اللقاء.
وفي إطار تلك المجموعة نجح فريق لوكوموتيف موسكو في تحقيق الفوز على فريق بايرن ليفركوزن خارج ملعبه بالجولة الأولى من دور المجموعات.
وسيطر فريق أتليتكو مدريد على معظم احداث المباراة خاصة في الشوط الثاني بعد التأخر في النتيجة.