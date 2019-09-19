اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يوفنتوس جودة متعددة NOW

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مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت في دوري الابطال live، وكان الفريقين قد تعثرا في الدوريات المحلية يوم السبت الماضي، حيث تعادل يوفنتوس مع مضيفه فيورنتينا سلبياً، بينما خسر اتلتيكو بثنائية أمام ضيفه ريال سوسيداد، ويحتاج كلا الفريقين للتعويض من خلال تلك المواجهة والفوز بالمباراة ومصالحة جماهيرهم، يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد كورة ستار.