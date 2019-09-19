اونلاين | تابع لايف REAL NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع الآن YALLA STAR كورة لايف رابط PLUS

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تنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كورة لايف بث مباشر مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس ضمن مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يبدأ ريال مدريد حلمه في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية لتكون البطولة رقم 14 في تاريخ النادي الملكي، ليعزز من موقفه في صدارة أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كورة أونلاين في دوري الأبطال

تبدأ مبارة ريال مدريد وباريس سان جيرمان KORA GOAL، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، في إفتتاح دور المجموعات بالشامبونزليج.

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ويريد زين الدين زيدان، بأن ينجح في قيادة الملكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كورة ستار، وذلك لتكون دفعة معنوية للفريق الذي يبدو بأن يعاني في الموسم الحالي بعد نتائج غير جيدة على مستوى بطولة الدوري الإسباني حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان KORA STAR

قالت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، بأنها تملك حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بأن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان يلا شوت الجديد، وبالتحديد على قناة بي إن سبورتس HD1، وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار محللي القناة من أجل متابعة تفاصيل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكان المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان، توخيل توماس، أن فريقه مستعد لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ريال مدريد مساء اليوم، مشددًا على كون الفريق سوف يحاول أن يبذل قصارى جهده بهدف الخروج من المباراة بإنتصار يجعله يتصدر المجموعة منذ وقت مبكر، ويؤكد بقاءه في المنافسة على حصد واحدة من بطاقات التأهل إلى الدور التالي، والذي سيكون خطوة نحو تحقيق حلم باريس سان جيرمان بالفوز بدوري أبطال أوروبا.