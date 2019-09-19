اونلاين | شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA STAR يلا شوت رابط مباراة ريال مدريد جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA STAR يلا شوت رابط مباراة ريال مدريد جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني؛ عبر رابط يلا كورة YALLA KORA؛ بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف سان جيرمان نظيره الإسباني؛ على ملعبه ووسط جماهيره بحديقة الأمراء؛ مساء اليوم الأربعاء 18-9-2019؛ بإفتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات موسم 19-20؛ شاهد بث مباشر عبر كورة ستار KORA STAR.

ويلعب الفريقين بالمجموعة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا؛ والتي تضم كلا من كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.

Advertisements

ويقود اللقاء تحكيميا أنتوني تايلور؛ وتشاهد المباراة بدون تقطيع وبث حي مباشر عبر رابط كورة أونلاين KORA ONLINE.

وينطلق اللقاء بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني؛ بتمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة؛ تابع المباراة مباشر عبر رابط سريع كورة لايف KORA LIVE.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد؛ عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية؛ bein sports HD1؛ والحاصلة على حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا؛ مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي؛ بدون تقطيع عبر موقع الخليج 365 الرياضي بخدمة مميزة لمتابعيه برابط يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

ومن المنتظر أن يظهر البلجيكي إيدين هازارد ضمن تشكيل ريال مدريد؛بعدما تأكد غياب إيسكو ومارسيلو للإصابة؛ بينما يغيب عن سان جيرمان كلا من إيديسون كافاني وكيليان مبابي للإصابة؛ والبرازيلي نيمار بسبب إيقافه؛ ويمكنكم متابعة المباراة بث حي ومباشر عبر رابط كورة جول KOORA GOAL.